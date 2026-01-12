BIST 12.255
Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar

Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar

Fenerbahçe, Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurlukları kulübün mağazalarından satışa sundu.

Süper Kupa finalinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle Fenerbahçe yönetimi, tribünlerdeki taraftarlara yağmurluk dağıtmıştı. Sarı-lacivertli logoyla tasarlanan yağmurluklar, maç boyunca tribünlerde görsel olarak da öne çıkmıştı.

Final maçının ardından dağıtılan yağmurlukların, Fenerbahçe’nin resmi mağazası Fenerium’da satışa sunulduğu belirtildi.

Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar - Resim: 0

Fiyatı ne kadar?

Kulüp ürünleri arasında yerini alan yağmurlukların fiyatının 249 TL olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yağmurlukların üstüne yer alan bir not dikkat çekti. Kupa fotoğrafının üstüne yazılan notta "Bir defa giymek için tasarlandı, bir ömür saklanacak hatıraya dönüştü" yazıldı.

Fenerbahçe taraftara dağıtmıştı, ilgi çeken yağmurluklar satışa çıktı! Fiyatı bakın ne kadar - Resim: 1

