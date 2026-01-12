Kim Milyoner Olmak İster'de 3. soruda elenen Edanur Oktay Kaynarca'yı şoke etti
Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha erken veda yaşandı. 25 yaşındaki Edanur isimli yarışmacı üçüncü soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 5 bin TL ödülle ayrıldı. Edanur "Şu an şok içerisindeyim" derken Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi.
ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem heyecanlı hem de renkli anların yaşandığı bölümde diş hekimi asistanı Edanur'un erken vedası dikkat çekti.
Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, üçüncü soruda elendi. Soruyu yanlış yorumlaması sonucu verdiği cevap, yarışmanın sonu oldu.
Yarışmacıya yöneltilen “Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?” sorusu dikkat çekti. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru şık olan “spor” yerine “felsefe” cevabını işaretleyen yarışmacı, yanlış yanıtla yarışmaya veda etti.
Soruya yanlış yanıt vermesine kendisi de şaşıran yarışmacı "Şok içerisindeyim şu an" dedi.