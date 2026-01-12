Kim Milyoner Olmak İster'de 3. soruda elenen Edanur Oktay Kaynarca'yı şoke etti

Yarışmacıya yöneltilen “Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?” sorusu dikkat çekti. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru şık olan “spor” yerine “felsefe” cevabını işaretleyen yarışmacı, yanlış yanıtla yarışmaya veda etti.