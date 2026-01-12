Fenerbahçe'nin yıldızına Katar'dan teklif var: Her an gidebilir

Katar kulübü Al Sadd'ın Fenerbahçe forması giyen Faslı oyuncu Youssef En Nesyri'yi kiralamak için teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Faslı santrfrou Youssef En Nesyri için sürpriz bir talip çıktı.

A Spor'un haberine göre, Katar kulübü Al Sadd, En Nesyri için Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Faslı golcünün sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Oyuncunun "her an takımdan ayrılabileceği" belirtiliyor.

25 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu.