İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu

İSTANBUL'da son dakika kararıyla okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi saat 16.00 için alarm durumuna geçti. Çok şiddetli yağış ve fırtına beklendiği için saat saat 16:00'dan itibaren okullar tatil edildi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de çalışanları uyardı ve 'Evinize erken gidin' dedi.

Abone ol

İSTANBUL'da şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle son dakika kararları alınıyor. İlk karar İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul'da eğitime yağmur tatili geldi. Valilik, "Saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



-"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

-Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

AKOM'DAN FIRTINA VE YAĞMUR ALARMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün (24 Ekim Cuma) öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de saatlik İstanbul hava durumu raporunu güncelledi. Buna göre yağışlar gece yarısına kadar çok şiddetli ve gök gürültülü olacak.