CHP mutlak butlan davası düştü! Özgür Özel'den ilk açıklama

Aylardır gündemi meşgul eden davada karar çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, mahkemenin kurultay kararına ilişkin ilk açıklama geldi.Özel, "Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden memnuniyet duyuyorum. " dedi. Özel, amacın CHP'de tartışma görüntüsü vermek olduğunu söyledi.

CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Davayı CHP Genel Merkezi'nde takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

"Memnuniyet duyuyorum"

Özel, "Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değil süreç odaklı bir dava." dedi.

"Davayı açan kişi partiden atılmış kişidir zaten"

"Sonuç alınması mümkün değil. Amaç CHP'yi tartıştırmak. CHP'de bir tartışma var görüntüsünü vermektir.Davayı açan kişi partiden atılmış kişidir zaten." ifadelerini kullanan Özel şunları kaydetti:

CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının ardından o günden bugüne açık ara birinci parti olmasıyla birlikte 'CHP'yi normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz, CHP'de iç karışıklık yaratalım' dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar, mikrop buldular. CHP'nin güçlü bünyesi ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti.Bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk, CHP'yi tartıştırmak istediler.