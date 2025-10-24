BIST 11.002
Marshall Boya'da üst düzey atama

Marshall Boya Genel Müdürlüğüne Özgür Orçunus atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halihazırda Marshall Boya Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü ile Marshall Boya ve Vernik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Orçunus, 1 Kasım itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Marshall Boya Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Marshall Boya ve Vernik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Özgür Orçunus, şirketin yeni genel müdürü oldu.

Yeni dönemde şirketin Türkiye'deki operasyonlarına liderlik edecek Orçunus, sürdürülebilir büyüme stratejileri, dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve yenilikçi ürün geliştirme alanlarında şirketin vizyonunu daha da ileriye taşımakla sorumlu olacak.

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü mezunu olan Orçunus, aynı üniversitede Finansman ve Muhasebe alanında yüksek lisansını tamamladı. ABD'deki University of Houston'da İşletme (MBA) yüksek lisans yapan Orçunus, İngilizce ve Almanca biliyor.

Şirkete katılmadan önce Türkiye'deki bazı şirketlerde ve uluslararası markalarda pazarlama ve satış alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Orçunus, 2020'den bu yana Marshall Boya ve Vernik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

