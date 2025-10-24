BIST 11.020
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz hakkında tahliye kararı

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz’ün, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla tutuklu yargılandığı dosyada 2. duruşma gerçekleşti. Mahkeme, 32 gündür tutuklu bulunan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verildi.

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz’ün, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla tutuklu yargılandığı dosyada 2. duruşma gerçekleşti.

Soydemir ve Akgündüz tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılım sağladı. İlk duruşmada 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün görülen 2. duruşmada mütalaaya karşı savunma istendi.

Boğaç Soydemir "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Enes Akgündüz ise "Karşınızda annem ve babam duruyor. Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah’a sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI
Mahkeme 32 gündür tutuklu bulunan sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz'ün, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Soğuk Savaş isimli Youtube programında yayımlanan bir videoda yaptıkları şakadan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmış, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklanmıştı. Soydemir ve Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle 3 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

