Dilek İmamoğlu'ndan eşi için başlatılan casusluk soruşturmasına ilginç tepki

Dilek İmamoğlu tutuklu bulunan eşi Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 200 günü aşkın süredir tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. İddiaya göre seçmen verileri yurt dışına satıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu soruşturmaya ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."