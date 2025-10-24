BIST 11.002
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.490,43
HABER /  GÜNCEL

Dilek İmamoğlu'ndan eşi için başlatılan casusluk soruşturmasına ilginç tepki

Dilek İmamoğlu'ndan eşi için başlatılan casusluk soruşturmasına ilginç tepki

Dilek İmamoğlu tutuklu bulunan eşi Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Abone ol

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 200 günü aşkın süredir tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. İddiaya göre seçmen verileri yurt dışına satıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu soruşturmaya ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması Merdan Yanardag gözaltına alındı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ülkeyi terk mi ediyorlar? Berfu ve Eser Yenenler çiftinden herkesi şok eden hamle! O ülkede ev...
Foto Galeri Ülkeyi terk mi ediyorlar? Berfu ve Eser Yenenler çiftinden herkesi şok eden hamle! O ülkede ev... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz hakkında tahliye kararı
'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz hakkında tahliye kararı
Bora Aktaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı! Büyük korku yaşadılar...
Bora Aktaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı! Büyük korku yaşadılar...
OYAK, Umman Yatırım Otoritesi ile 4 anlaşma imzaladı
OYAK, Umman Yatırım Otoritesi ile 4 anlaşma imzaladı
Akbank'tan yılın 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar
Akbank'tan yılın 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar
Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı!
Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı!
CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu
CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma
Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu
Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı plaka belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı plaka belli oldu
CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor
CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı