Ülkeyi terk mi ediyorlar? Berfu ve Eser Yenenler çiftinden herkesi şok eden hamle! O ülkede ev...

Berfu ve Eser Yenenler çiftinden kimsenin beklemediği hamle.... Yurt dışında bir ülkeden yatırım yapmak istedikler ev olay oldu. Ülkeyi terk etmeyi mi düşünüyorlar? Özellikle sosyal medyada çok dikkat çeken ünlü çiftin amacı ne? İşte detaylar...
Berfu ve Eser Yenenler çifti sunuculuğunu yaptıkları programlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. Ünlü çift son olarak o ülkede yapmak istedikleri ev yatırımıyla gündeme geldi. Çift hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı ikiye böldü. Berfu ve Eser Yenenler çifti ülkeyi terk mi ediyor? İşte ayrıntılar...
Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.
Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan ünlü çift yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ve Eser Yenenler bir davette görüntülendi.
Gazetemagazin muhabiri "Dubai olunca Dubai'den ev almayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.