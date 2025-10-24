Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Erenler Mahallesi'nde Birol İşgudak'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 34 MOR 518 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, İşgudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.Ö. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşgudak'ın cenazesi, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.