CHP'den kurultay davasının reddedilmesinin ardından ilk açıklama!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesinin ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Tertemiz kurultayımıza çamur atarak, bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız ve tarafsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır" dedi.

Abone ol

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptaline yönelik davanın 5. duruşması bugün görüldü. Tarafların son kez dinlendiği duruşmada mahkeme, davanın "konusuz kalması sebebiyle" reddine karar verdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, konuya ilişin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Partimizin 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “Mutlak Butlan” davası olarak bilinen davanın reddine karar verilmiştir. Siyasi partilerin kongrelerinin ve kurultaylarının seçim hukukuna ve YSK denetimine tabi olduğunu ve bu davanın başından beri redde mahkum olduğunu ifade etmiştik.

Tertemiz kurultayımıza çamur atarak, bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız ve tarafsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır...

Hukuk ve adalet kavramlarının içinin boşaltıldığı bir dönemde, bağımsız ve tarafsız yargıya güveni perçinleyen bu karar, aynı zamanda demokrasimiz açısından da memnuniyet vericidir."