Torba kanundaki mülkiyet hakkı tartışması! Şamil Tayyar 'yanlış yapıyorsunuz' dedi

Eski Ak Partili Şamil Tayyar, Meclis gündemindeki torba kanunda yer alan mülkiyet hakkıyla ilgili düzenleme hakkında konuştu."Yanlış yapıyorsunuz" ifadelerini kullanan Tayyar "Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir." dedi.

Eski Ak Partili Şamil Tayyar, Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili düzenlemenin 'çok vahim' olduğunu söyledi. Bununla savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiğine dikkat çeken Tayyar "Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukuki kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir.Keyfiyete sebep olur." ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından 'yanlış yapıyorsunuz' diyerek uyardı ve şunları söyledi:

Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var. Tüm katalog suçlarda hakim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor almadan savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi veriliyor.

Mevcut durum bile sorunluyken, Anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına getirilen hukuki kısıtlamaların bu denli kolaylaştırılması, sistemin can damarına ağır bir müdahaledir. Keyfiyete sebep olur.

Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak, sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz.

Kanunlar, iyi niyetle uygulanma maksadına değil kötü niyetle uygulanma ihtimaline göre özenle çıkarılır. Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz.