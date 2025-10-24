Kan donduran itiraf! Hasret'i kuyuya atmış

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi toprağa verildi. Olayın şüphelisi genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedi su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Akkuzu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.Baba Şenal Akkuzu'nun, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Suçunu itiraf etti

Bu arada 22 Ekim'de Aydın'da yakalanan olayın şüphelisi D.B'ye, Çaycuma'ya getirilmesinin ardından olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yer gösterme işlemi yaptırıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

D.B'nin ifadesinde, Akkuzu ile tartışma yaşadığını, daha sonra genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedi su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.