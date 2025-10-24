Rıdvan Dilmen acımadı! Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemine ağzına geleni söyledi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği maçtan hemen sonra spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Jakob Kehlet'i sert sözlerle eleştirdi. Hakeme ağzına geleni söyleyen Dilmen'in söyledikleri kısa süre içinde gündem oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Jakob Kehlet'i sert sözlerle eleştirdi. Sports Digitale'de konuşan Dilmen, karşılaşmada verilen kararların oyunun dengesini bozduğunu belirtti.

"REZALET BİR HAKEM VARDI"

Maçın 104 dakika oynanmasının hakem kararlarından kaynaklandığını savunan Rıdvan Dilmen, "Bu oyunun 104 dakika oynanmasının nedeni oyuncular değil, hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem nasıl Avrupa Ligi'nde olmuş, o ayrı bir konu. Ancak rezalet bir hakem vardı, kötü maç yönetti" dedi.

"TEDESCO MAÇI MAÇTAN ÖNCE ÖZETLEMİŞ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maç öncesi açıklamalarına da değinen Dilmen, teknik adamın sözlerinin sahadaki performansla örtüştüğünü söyledi:

"Tedesco, maç önü açıklamasında 'Her maç önemli.' dedi. Evet, bu maç camia için, Avrupa Ligi ve moral açısından çok önemliydi. 'Her maç final niteliğinde.' dedi, doğru. 'İstekliyiz.' dedi, takım gerçekten istekliydi. 'Açız.' dedi, oyuncular açtı. Yani Tedesco maçı maçtan önce özetlemiş" dedi.

"TARAFTAR VE YÖNETİM DOĞRU BİR BİRLİKTELİK GÖSTERDİ''

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarı ve yönetimine de, "Bugün yine coşkulu, takımı motive eden bir taraftar grubu vardı. Yönetim de taraftar gruplarıyla yemek yiyerek doğru bir adım attı. Ancak oyuncu sahada yürüyorsa taraftar nereye kadar bağırır? Taraftar tribünü kütüphaneye çevirmişse oyuncu nasıl motive olur? Bugün birliktelik vardı; bu sayede oyuncular fiziksel olarak zorlansa da limitlerini daha da zorladılar" ifadelerini kullandı.