Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi! Durumu nasıl, yaşıyor mu?
Fenerbahçe camiasının önemli ismi Ali Şen’in oğlu ünlü iş insanı Adnan Şen, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. İş insanı Adnan Şen'in beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle ameliyat edildiği iddia edildi. Peki şimdi durumu nasıl? İşte detaylar...
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu ünlü iş insanı Adnan Şen hakkında korkutan haber geldi. Şen'in beyin kanaması geçirdiği iddiaları ortaya atıldı. Gündemi sarsan bu iddialar, ardı arkası gelmeyen sorulara sebep oldu. Adnan Şen beyin kanaması mı geçirdi? Durumu nasıl? Yaşıyor mu? İşte detaylar...
ABD'de yaşayan ve burada 'Emlak Kralı' olarak tanınan Adnan Şen, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Adnan Şen’in, beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle ameliyat edildiği iddia edildi.
"ADNAN ŞEN İLE İLGİLİ MAALESEF TATSIZ BİR HABERİM VAR"
Yaşanan gelişmeyi, Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde paylaştı.
Cankurt'un söz konusu yazısında şu ifadeler yer aldı:
Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!