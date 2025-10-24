BIST 11.021
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.475,98
HABER /  GÜNCEL

İstanbul saatlik hava durumuna bakın! Bu saatten önce evinize gidin

İstanbul saatlik hava durumuna bakın! Bu saatten önce evinize gidin

İSTANBUL beklenen şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle alarm durumuna geçti. İstanbul'u vuracak olan şiddetli yağışlar saat 15.00'dan itibaren batıdaki Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayacak. Saat 16.00'dan sonra İstanbul'un üstüne fırtına kabusu çökecek. Okullar tatil edilirken, meteoroloji uzmanları evinize erken gidin diyor.

Abone ol

İSTANBUL'da şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle alarm durumuna geçildi.  Okulların tatil edilmesine sebep olan fırtına ilk olarak batı ilçelerinde etkili olacak. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre şiddetli yağışlar, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak kent geneline yayılacak ve cumartesi günü de devam edecek. 

BURALARDA ŞİDDETLİ OLACAK
Aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamaya göre yağışlar akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak. 

SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de saatlik İstanbul hava durumu raporunu güncelledi. Buna göre yağışlar gece yarısına kadar çok şiddetli ve gök görültülü olacak. 

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

ERKENDEN EVİNİZE GİDİN
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara çağrıda bulundu. "İstanbullular bugün evinize erken gidin" diyen Prof. Şen, şunları kaydetti:
-"Bugün 15.00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. 

İlgili Haberler
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan Türkiye açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan Türkiye açıklaması
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Bakan Yusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....
Bakan Yusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü
Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
İsrail medyasından Galatasaray için UEFA'ya tepki çeken çağrı
İsrail medyasından Galatasaray için UEFA'ya tepki çeken çağrı
Kan donduran itiraf! Hasret'i kuyuya atmış
Kan donduran itiraf! Hasret'i kuyuya atmış
Rıdvan Dilmen acımadı! Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemine ağzına geleni söyledi
Rıdvan Dilmen acımadı! Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemine ağzına geleni söyledi
CHP mutlak butlan davası düştü! Özgür Özel'den ilk açıklama
CHP mutlak butlan davası düştü! Özgür Özel'den ilk açıklama