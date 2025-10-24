İstanbul saatlik hava durumuna bakın! Bu saatten önce evinize gidin

İSTANBUL beklenen şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle alarm durumuna geçti. İstanbul'u vuracak olan şiddetli yağışlar saat 15.00'dan itibaren batıdaki Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayacak. Saat 16.00'dan sonra İstanbul'un üstüne fırtına kabusu çökecek. Okullar tatil edilirken, meteoroloji uzmanları evinize erken gidin diyor.

İSTANBUL'da şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle alarm durumuna geçildi. Okulların tatil edilmesine sebep olan fırtına ilk olarak batı ilçelerinde etkili olacak. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre şiddetli yağışlar, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak kent geneline yayılacak ve cumartesi günü de devam edecek.

BURALARDA ŞİDDETLİ OLACAK

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamaya göre yağışlar akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak.

SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de saatlik İstanbul hava durumu raporunu güncelledi. Buna göre yağışlar gece yarısına kadar çok şiddetli ve gök görültülü olacak.

ERKENDEN EVİNİZE GİDİN

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara çağrıda bulundu. "İstanbullular bugün evinize erken gidin" diyen Prof. Şen, şunları kaydetti:

-"Bugün 15.00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir.