Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticaret hakkında görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik atılacak adımların ele alındığı görüşmede, enerji, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki ortak projelerin uygulanması da istişare edildi.

Bölgesel işbirliğine dair güncel konuların müzakere edildiği görüşmede, uluslararası gelişmelere dair de değerlendirmeler yapıldı.

