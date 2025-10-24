Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Özbek, Osimhen'in sözleşmesine çıkış maddesi koydurmadıklarını belirtip, "Osimhen, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu" dedi. Abdullah Kavukcu ise Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, PUMA ile yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesine ilişkin RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, geçtiğimiz 3 sezonda şampiyon olduklarını hatırlattığı konuşmasında, "2022'de göreve geldiğimizden beri yaptığımız planlamalarla hedefimize ulaştık. Galatasaray'da hedefler, büyüyerek gider. Bu sene de hedefimizden bir tanesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtamızı daha yukarı taşımaktır. Takım, teknik ekip ve yönetim olarak bu hedefe yürüyeceğiz. Bodo/Glimt ve Liverpool maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini orada gördünüz. Takımın oyun tarzını, inanmışlığını ve aidiyetini de gördünüz. Galatasaray'ın inancını ve zafere odaklandığını da sahada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, global anlamda da çok önemli bir marka."

Başkan Özbek, göreve geldiklerinde Galatasaray Futbol Takımı'nın iyi durumda olmadığını dile getirerek, "2022'de aldığımız tedbirlerle başarı çizgimizi yukarı çektik. O sezon sonunda da şampiyon olduk. Elbette ki sponsorlukların adedi ve miktarı, başarı çizginizle paralel gider. Bu sadece başarıya bağlı da değil. İletişiminiz de önemli. Galatasaray, global anlamda da çok önemli bir marka. Aidiyeti teşvik etmek, Galatasaray sevgisini ortaya koymak ve camianın büyüklüğünü taraftara anlatmak çok önemli. 2022 öncesinde yaklaşık 15 milyon avro olan sponsorluk anlaşmaları, sonrasında 70 milyon avro civarına geldi. Şu anda da geçtiğimiz sene itibariyle 80 milyon avro civarında sponsorluk gelirimiz var. Bu gelirleri daha artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Victor Osimhen'in sözleşmesine çıkış maddesi koydurmadıklarını aktaran Özbek, "Osimhen, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Onu transfer ettiğimiz gün bu miktarın yüksek olduğu konuşuluyordu. Şimdi ise insanlar Osimhen'e verilen bonservis bedelinin düşük kaldığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Kavukcu: "Icardi'nin 1 sene daha sözleşmesi var."

Abdullah Kavukcu ise Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin durumlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Barış Alper, 3 senedir bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Başkanla mevcut takımı bozmadan kadroya takviye yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Çok fazla oyuncu sattık. Oradan kaynak geldi. Kimse bunu konuşmadı. Icardi'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Performanslarda düşüş olabilir. Icardi, bize neler kazandırdı? Sene sonu geldiğinde sözleşmesini konuşacağız. Bizde kalmasını isteriz. Biz, değerlerimize sahip çıkmalıyız. Barış Alper için çok ciddi teklifler geldi. Barış Alper gibi bir futbolcu bulmamız zor. Kendisinin de çok iyi bir karakteri var. Barış Alper'in sonuna kadar yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Seyircilerimizin de ona destek olması önemli."

Hocanın ve oyuncuların her zaman yanında olduklarını aktaran Kavukcu, "Lucas Torreira'nın babası şu anda hasta. Durumu söylediği an, 'Önce sağlık.' dedik. Maç ikinci planda. Hocamız da izin verdi. Biz, her şeye hakimiz. Artık sektörde çok ciddi bir para dönüyor. Menajerler de bu işin içine giriyor. Bizim bu sene yaptığımız transferler ortada. Leroy Sane'yi Türkiye'ye getirdiğimizde Almanya'da büyük ses getirdik. Sane, çok karakterli. Türkiye'den ve başka büyük kulüplerden teklif aldı ama o bize geldi. Başka teklife bakan oyuncu olursa zaten masadan kalkarız. Bizim için karakter de önemli." dedi.

Galatasaray'da bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Kavukcu, "Victor Osimhen'i alacağımızı belirttiğimizde herkes çok fazla yorum yaptı. Onu almak için kaynağı bulmak önemli. Osimhen'i aldığımız fiyatın çok üzerinde onun için kulübü Napoli'ye teklif yapılmıştı. Osimhen de 'İsterlerse 100 milyon versinler, ben Galatasaray'dan başka kulübe gitmeyeceğim.' dedi. Onun o duruşu çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

İnanılmaz bir taraftara sahip olduklarını kaydeden Kavukcu, "İnanılmaz bir seyircimiz var. Futbolcular da bundan etkileniyor. Sane'nin gelme sebebi de bundan dolayı. Bizim seyircimiz, bu konuda çok iyi. Ses düzeninden dolayı böyleler diyorlar. Kimse bu konuda bize yetişemez. Seyircilerimiz, maçı yönetebiliyor." şeklinde konuştu.