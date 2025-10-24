BIST 11.021
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

Karadeniz’de av sezonunun verimli geçmesiyle hamsi tezgahlarda bollaştı, fiyatlar da düştü.

Edirne Balıkpazarı'nda sabah saatlerinden itibaren hamsi almak isteyen vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu.

Geçen haftalarda kilogramı 250–300 lira arasında satılan hamsi, bu hafta 100 liraya kadar geriledi.

Balıkçı Yakup Çimen, AA muhabirine Karadeniz'de hamsinin bolca yakalandığını söyledi.

Hamsi bolluğunda kampanya yaptıklarını belirten Çimen, "Vatandaşlarımız bol bol hamsi yesin. Kilogramını 100 liradan veriyoruz. 250, 300 liraya veriyorduk, hamsi bolluğu fiyatları düşürdü." dedi.

Vatandaşlardan Eşref Gönder de balık tüketmeyi sevdiğini ifade etti.

Sezonunda sık sık balık tükettiğini anlatan Gönder, "Genellikle palamutu seviyorum ama hamsi indirimde olduğu için onu tercih ediyoruz." dedi,

Serdal Makas ise ailecek balık yemeyi sevdiklerini dile getirdi. Hamsinin fiyatını iyi bulduklarını belirten Makas, bu yıl bol bol balık yemek istediklerini kaydetti.

