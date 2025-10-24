BIST 11.021
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye, yaşanan olaydan sonra ruhsal olarak kendini iyi hissetmediğini ve dışarı çıkmak istemediğini belirtti.

Akbelen Mahallesi'nde 22 Ekim'de F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpeğin saldırması sonucu bacağından ve ayağından yaralanan 28 yaşındaki motokurye Salih Türk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Salih Türk, AA muhabirine, geçici süre kuryelik yaparken olayı yaşadığını söyledi.

Siparişini teslim etmeye gittiği sırada bir kadına saldıran köpeğin daha sonra kendisinin üzerine geldiğini belirten Türk, şöyle konuştu:

"Köpek tarafından saldırıya uğramak aklımda yoktu. Öyle bir köpek korkum yok. Hayvanları ve köpekleri seviyorum. O andaki hissiyatım hayvana zarar vermemek oldu. Bana zarar verince itmek zorunda kaldım. Orada sahibi görünümlü biri olduğu için üzerine ittim. Tutmayınca ve hayvanda kışkırtılınca üzerime geldi. Ruhsal olarak iyi hissetmiyorum. Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum."

Türk, yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olacağını kaydetti.

- Olay

Akbelen Mahallesi'nde F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırmış, bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırılmıştı. Köpek, olay yerine gelen motokurye Salih Türk'e de saldırmıştı. Köpeğin saldırısı sonucu Ş.A. ve Salih Türk yaralanmıştı.


Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hakkında adli işlem başlatılan F.I'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası kesmiş, gözetim altına alınan köpek, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.

