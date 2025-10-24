BIST 11.021
DOLAR 41,97
EURO 48,78
ALTIN 5.475,98
HABER /  GÜNCEL

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan Türkiye açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'dan Türkiye açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin "son derece özel" olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması noktasında vereceğimiz mücadelede en önemli dayanağımızın Türkiye Cumhuriyeti olacağı herkesin malumudur." dedi.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli'nin KKTC seçimlerine ilişkin sert açıklamaları sonrası gözler Kıbrıs'a çevrildi.

Ne diyeceği merak edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Erhurman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabulü öncesi sessizliğini bozdu.

Kendilerini yalnız bırakmayan Yılmaz'a ve tebrik mesajları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman, Türkiye-KKTC ilişkilerinin başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini dile getirdi.

"Son derece özel ilişkiler"

Erhürman, bu ilişkilerin "son derece özel ilişkiler" olduğunu belirterek, tüm cumhurbaşkanlarının Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereleri ve dış politikayla ilgili tüm çalışmalarını Türkiye'yle istişare içerisinde yürüttüğünü hatırlattı.

KKTC-Türkiye ilişkilerinin çok daha iyiye götürülmesini kendisine misyon edindiğini, bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi çok daha yoğun şekilde birlikte çalışacaklarından emin olduğunu vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması noktasında vereceğimiz mücadelede en önemli dayanağımızın Türkiye Cumhuriyeti olacağı herkesin malumudur. Dolayısıyla dediğim gibi önceki cumhurbaşkanlığı için Türkiye'yle istişare ne demekse benim için de aynen o demektir." diye konuştu.

Erhürman, ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İlgili Haberler
Bahçeli'den net KKTC mesajı! '81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı'
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Bakan Yusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....
Bakan Yusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü
Putin ile Aliyev bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticareti görüştü
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
İstanbul'da okullar tatil edildi! Son dakika kararı valilik duyurdu
İsrail medyasından Galatasaray için UEFA'ya tepki çeken çağrı
İsrail medyasından Galatasaray için UEFA'ya tepki çeken çağrı
Kan donduran itiraf! Hasret'i kuyuya atmış
Kan donduran itiraf! Hasret'i kuyuya atmış
Rıdvan Dilmen acımadı! Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemine ağzına geleni söyledi
Rıdvan Dilmen acımadı! Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemine ağzına geleni söyledi
CHP mutlak butlan davası düştü! Özgür Özel'den ilk açıklama
CHP mutlak butlan davası düştü! Özgür Özel'den ilk açıklama
Torba kanundaki mülkiyet hakkı tartışması! Şamil Tayyar 'yanlış yapıyorsunuz' dedi
Torba kanundaki mülkiyet hakkı tartışması! Şamil Tayyar 'yanlış yapıyorsunuz' dedi