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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adresler belirlendi, operasyonun düğmesine basıldı

Yapılan çalışmalarda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgütsel fotoğraf ve dokümanlarda bulunan, Türkiye açısından tehdit oluşturan 17 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Yabancı terörist olduğu değerlendirilen zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon sırasında belirlenen adreslerde oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 19 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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