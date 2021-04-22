TOKAT'ta faaliyet gösteren firma, pandemi döneminde hac ziyaretlerinin kısıtlanması nedeniyle İran'ın Arabistan'a gönderemediği 100 ton hurmayı satın alıp, pekmez üretti. Firmanın gıda mühendisi Eda Duygu Karakurt (28), "Hac ibadetlerine gelen kısıtlamadan dolayı hurma satışında bir hayli azalma oldu. Biz de bunu fırsata çevirmek istedik" dedi.

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Zile ilçesinde 1955'te faaliyete başlayan ve dededen toruna 3 kuşaktır pekmez ve salça üretimi yapan firma, pandemi döneminde İran'ın Arabistan'a ihraç edemediği 100 ton hurmayı almaya karar verdi. Üreticilerin elinde kalan 100 ton hurmayı uygun fiyata ithal eden firma, ramazanda pekmez yaparak piyasaya sürdü.

Firmanın gıda mühendisi Eda Duygu Karakurt, "Pandemiden dolayı tüm sektörde olduğu gibi hurma satışlarında da olumsuz etkiler görüldü. Çünkü hac ibadetlerine gelen kısıtlamadan dolayı hurmanın satışında bir hayli azalma oldu. Biz de bunu fırsata çevirmek istedik ve yakın komşumuz olan İran'dan ithal ettiğimiz 100 ton hurmayı fabrikamızda işleyerek hurma pekmezi elde ettik. Fiyatları da düştüğü için sıkıntılı bir durumu fırsata çevirmiş olduk ve pekmezimizi uygun fiyatla iç piyasaya sürdük" dedi.

'Hurma pekmezi tok tutuyor'

Özellikle ramazanda hurma pekmezinin vücudu tok tuttuğunu belirten gıda mühendisi Karakurt, "Hurmanın saymakla bitmeyecek birçok faydaları var. Potasyum açısından çok zengin bir gıda olduğu için kalp atış hızını ve kan basıncını dengeliyor. Kansızlığa, demir eksikliğine karşı çok iyi geliyor. Mineraller açısından çok zengin bir ürün. Bunun dışında sindirim sisteminde rahatlatıcı bir özelliği vardır. Hurma pekmezini kabızlık sorunu olanlara önerebiliriz. Sindirimi kolaylaştırır. Büyük miktarda enerji verir, vücudu tok tutar" diye konuştu.