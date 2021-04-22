Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, Galatasaray'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından Fatih Terim'e göndermede bulundu.

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Adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Christoph Daum, Galatasaray'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Daum'un elinde tuttuğu Fanatik Gazetesi'nde 'Şok! Terim istifa etti' başlığı dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce sık sık Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapan Alman teknik, Emre Belözoğlu'nun konuyu gündeme getirmesinin ardından bu paylaşımları kesmişti.