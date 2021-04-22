BEŞİKTAŞ'ta bir kişinin öldüğü otobüs kazasında telefonla ilgilendiği ortaya çıkan şoförün ifadesinde, telefonunu şarjdan aldığını ve tünelin açık olmasından dolayı daldığını söylediği kaydedildi. Tutuklanan şoförden alınan kan numunesinde ise uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

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Beşiktaş'ta çift katlı otobüsün bariyere girmesi ile işe giden Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine ve M.B. isimli şahısın iki ayağının kırılmasına neden olan feci kazada ihmal ve dikkatsizlik ortaya çıkmıştı.

Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken feci bir kazaya neden olmuştu.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybederken, M.B. isimli şahısta her iki ayağının kırılması sonucu hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden bir medya merkezinde aşçı olarak çalışan Sevgi Yamaç Yalçın ise İtfaiye ekipleri tarafından bariyerleri kesilerek otobüsten çıkarılıp Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazadan hemen sonra otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Baki T.'nin sağlık kontrolü için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kanında uyuşturucu

Alınan kan numunesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Baki Tatlı alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonu şarjdan almış

Kaza sonrası Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez karakolunda alınan ifadesinde otobüs şoförü Baki T., kaza sırasında şarjda olan telefonunu aldığını ve daldığını söylediği, tünelin trafikte sıkışık olmaması nedeniyle durmadığını kaydetti.

Öte yandan feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü Baki T.'nin cep telefonunu kurcalarken otobüsün kontrolünü kaybettiği ve sonra tünel içindeki bariyerlere çarptığı görüldü.

Çarpma anında ise otobüs şoförü Baki T.'nin güvenlik kamerasında otobüsün hızının 67 kilometre olduğu görüldü.