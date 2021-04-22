ERMENİSTAN'ın başkenti Erivan’da bir grup aktivist, Başbakan Nikol Paşinyan’ın hükumet binasına girememesini istedikleri için kendilerini binanın kapısına zincirledi.

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Ermenistan'da Azatagrum isimli hareketin üyeleri, Başbakan Paşinyan’ın girmesini engellemek adına bu sabah kendilerini hükümet binasının kapılarına zincirledi. Polisin zincirleri kırıp aktivistleri gözaltına aldığı belirtildi.

Paşinyan dün de ülkenin güneyinde ziyaret etmek istediği birkaç kentin sakinleri tarafından protesto edilmiş, kentlere giremeyince programını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Ermenistan’da yaşanan bu son gelişmeler, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Başbakan Paşinyan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesi ile başlayan siyasi krizin devamı olma niteliğini taşıyor.

Paşinyan kendisine yapılan tüm çağrılara rağmen istifasını sunmuş değil. Ülkede erken seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.