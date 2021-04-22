Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 4 eksik
Galatasaray'ın FTA Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin yer almadı.Abone ol
Galatasaray’ın Antalyaspor maç kadrosu belli oldu. Cumartesi günü 20.30'da Sarı-Kırmızılılar'da 4 eksik var. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin’in yanı sıra izolasyon sürecindeki Mostafa Mohamed kadroya dahil edilmedi.
Sağ üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Henry Onyekuru da kafilede yer almıyor. Cezası biten Ryan Donk, kadroda bulunuyor.
Galatasaray, Fraport Tav Antalyaspor'a cumartesi günü saat 20.30'da konuk olacak. Fatih Terim'in ekibi bu maça Belek'te yapacağı kampla hazırlanacak.
Kadroda şu isimler bulunuyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Feghouli, Fatih Öztürk