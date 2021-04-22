SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den yurt dışına giden ve gelen yolcular uyması gereken koronavirüs tedbirleri ile ilgili uyulması gereken şartları yayımladı. Yayımlanan yeni tedbirlere göre Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya gidecek olan yolcular 10 gün karantina altına alınacak.

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SHGM, Türkiye'den yurt dışına gidecek ve geliş yapacak yolcuların koronavirüs tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili 'Ülkelere Giriş Tablosu'nu güncelledi. Yayımlanan tabloda Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağı İngiltere ve Danimarka ile birlikte Hindistan, Rusya, Eritre ve Hong Kong'a ilişkin bilgiler güncellendi. Bu ülkelerden Türkiye'ye gelecek yolcular uçağa binmeden önceki 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstererek Türkiye'ye gelebilecek.

Otelde ve evde karantina

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce askıya alınan İngiltere ve Danimarka uçuşlarının yeniden başlayacağı dün açıklanmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya gidecek olan yolcuların 10 gün ev ya da otellerde karantina altına alınacağını açıkladı. Türkiye'den İngiltere'ye giden 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 72 saat önce yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 2. ve 8. günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılmaktadır. Karantina (evde veya otelde) süresi 10 gündür. Danimarka'ya gidecek yolcular ise en fazla 24 saat önce yapılmış negatif PCR sonucu ibraz etmeleri gerekecek. Bu kişilerin ise varışta 10 günlük izolasyon süreci bulunuyor.

Hindistan'dan gelenlere 10 gün karantina

Türkiye'den 30 Nisan'a kadar uçuşların durdurulduğu Hindistan'da son 10 gün içinde bulunan yolcuların Türkiye'ye varışlarında valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantinaya alınacak. 14. günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sonlandırılacak

Rusya ile haftada iki sefer

15 Nisan'dan Haziran ayına kadar uçuşların askıya alındığı ve karşılıklı olarak haftada iki seferin yapılacağı Rusya'ya Türkiye'den gelen yolcuların ülkeye girişten önce en fazla 3 gün içerisinde yapılmış PCR testi sonucu istenmektedir. Rusya vatandaşları ise gerekli muayene ve testleri Rusya'ya dönüşlerini müteakip 3 gün içinde gerçekleştirebilmektedir. Ancak, yurt dışından dönen Rusların PCR testi sonuçlarını alana kadar ev ortamında izolasyona tabi olması zorunlu kılınmıştır.

28 güne kadar karantina uygulanabilecek

Hong Kong uçuşlarıyla ilgili yapılan koronavirüs önlemleri kapsamında ise ülkeye yolcu kabul edilmeyecektir. Ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yaptırılmış PCR test sonucu ibrazı istenmektedir. Çin dışından gelen tüm kişiler için zorunlu karantina süresi 21 güne çıkarılmıştır. Ayrıca son 21 gün içinde ülkemizde bulunan yada transit uçuş gerçekleştiren yolcuların Covid Testi yanı sıra 21 günlük otel rezervasyonu da ibraz etmeleri gerekmektedir. Hong Kong'da belirli vakalarda 28 güne kadar karantina uygulanabilecektir.