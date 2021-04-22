BIST 1.334
DOLAR 8,28
EURO 9,98
ALTIN 476,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Firari FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen eski komiser M.T.'nin Numuneevler Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.T. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya gidecek olan yolculara 10 gün karantina
Afyonkarahisar'da kayınpeder yatak odasında gelinini başkasıyla yakaladı dehşet saçtı
Diyarbakır'da şüpheli ölüm! Doktor park halindeki aracın yanında ölü bulundu
Furkan Korkmaz'lı Phoenix Suns deplasmanda kazandı
Pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı! Bilim Kurulu üyesi Sema Kultufan Turan nedenlerini açıkladı
Christoph Daum'dan Fatih Terim'e olay gönderme
Kripto Tosuncuk 2 milyar dolarla kaçtı! Thodex Faruk Fatih Özer kripto para piyasasını fena çarptı
Kars'ta 1400 litre sütten üretildi! Bakın ne kadara satışa sundu
NASA'nın MOXIE aracı Mars'ta bir astronotu 10 dakika yetecek kadar 5,4 gram oksijen üretti
İtalya’da hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı! Yöneticiler soruşturma altında
Yorumlar