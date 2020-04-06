İran'da koronavirüsten korusun diye kaçak içki içip ölenlerin sayısı 339'a çıktı

İRAN'da koronavirüse (kovid-19) iyi geldiği iddiasına inanıp sahte alkol tüketenlerin sayısı bir hayli artmaya başladı. Son olarak ülkede sahte içkiden yaşamını yitiren sayısı 339 kişi oldu.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 719'a yükseldiğini belirtti. İran'da sahte alkol kullanımına bağlı ölüm sayısı ise 339'a çıktı.

Fars eyaletinde 90 kişi sahte içkiden öldü

Muradiyan, İran'da koronavirüsün ortaya çıkması üzerine alkolün viürüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri hızla yayıldığını, sadece Fars eyaletinde 90 kişinin sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi. Sahte alkol kullananların yaş ortalamasının ağırlıklı olarak 20 ile 40 arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

3 bin 117 kişi sahte içkiden zehirlendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 31 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu, bu kişilerden 320'sinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Daha önce yapılan açıklamalarda Huzistan'da 73, Elburz'da 37, Doğu Azerbaycan'da 24, Mazenderan'da 23, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 17, İsfahan'da 15, Kürdistan'da 6, Yezd'de 7, Tahran'da 5, Batı Azerbaycan'da 5, Merkezi'de 5, Hemedan'da 4, Kum'da 2, Kirmanşah'ta 2, Buşehr'de 2, Hürmüzgan'da 1, Gülistan'da 1 ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de de 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek öldüğü paylaşılmıştı.

Koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla sahte içki üretmek için harekete geçen birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüz binlerce litre alkol ele geçirilmişti.