Guardiola'nın annesi corona virüsten hayatını kaybetti

Dünyada etkisini hızla sürdüren corona virüs salgınından spor dünyasına bir acı haber daha geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala, corona virüs nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.





Haber doğrulandı

Kötü haberi Guardiola'nın takımı Manchester City resmi Twitter hesabından doğruladı. Dolors Sala, İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşamını sürdürüyordu.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .