Faik Öztrak'tan bağış kampanyalarının yasaklanmasına ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bağış kampanyalarının yasaklanmasıyla ilgili olarak, "Belediyelerimizin bağış kampanyalarının Erdoğan tarafından neden yasaklandığını milletimiz iyi biliyor" dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. CHP Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye’de ilk teşhisin üzerinden 27 gün geçti. Vaka sayısı 27 bini geçti. Ülkemizde salgın çok hızlı yayılıyor.

* Sokağa çıkmanın kısıtlanması adına çağrı üstüne çağrı yaptık. 27 gün sonra nihayet 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışlar yasaklandı.

* 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız Erdoğan’ın söz verdiği kolonya ve maskeleri hâlâ bekliyorlar.

* Belediyelerimizin bağış kampanyalarının Erdoğan tarafından neden yasaklandığını milletimiz iyi biliyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını hâlâ hazmedemiyor.

* Milletimizin birlik ve dayanışmayı sağlayacak bir cumhurbaşkanına acil ihtiyacı var. Bugün her zamankinden daha çok Türkiye’yi kucaklayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var.