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Işıl Reçber: Her şeyi yarım yaşıyorum aslında

Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu edildi. Işıl Reçber de Instagram'dan paylaşımda bulunarak eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi. Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.

İlk günden beri eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Işıl Reçber de kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...

Isil Recber (@isilrecber)'in paylaştığı bir gönderi ()

''Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında''
Işıl Reçber şu ifadeleri kullandı; ''Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun. 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım. Evlerine, sevdiklerine kavuştur. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.

''Ali Şen, başkanım Ali Koç, Rıdvan Dilmen...''
Teşekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim, TFF yöneticilerim,başkanım Ali Şen, başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız, sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun. Teşekkürler Mücahit hoca, teşekkürler Serap hoca, teşekkürler Gülcihan hoca.

''Farklı ilaç veya tedavi şekli yok''
Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var. Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı. Farklı ilaç veya tedavi şekli yok. Vücudun gücü devreye giriyor orada. Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu? Savaş başlıyor. Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun. Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.

SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...''

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