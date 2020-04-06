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Burhaniye’de arıcılardan uygulama yapan polislere ballı destek

Demirören Haber Ajansı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken; polis, jandarma ve sağlık görevlilerine de vatandaşlardan destek geldi. Arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret ederek bal ve polen ikram etti.

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Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyesi arıcılar, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti. Emekli öğretmen Aydın Kunter’in öncülüğündeki arıcılar, uygulama yapan polislere görevlerinde başarılar dilerken, koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için bal ve polen ikram etti.

Bağışıklıkların güçlendirmek için ikram ettik

Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığını anlatan Aydın Kunter, ''Türkiye arıcıları olarak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu olarak emniyetteki kardeşlerimize, polis ağabeylerimize ve sağlık görevlerimize bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bal ikram etmeye geldik. Türkiye’nin yanındayız. Bütün emniyetimizin yanındayız. Bütün sağlık teşkilatımızın yanındayız. İnşallah, yapmış olduğumuz bu hizmet vatanımıza, milletimize hayırlar getirsin. Bütün arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Seni seviyoruz Türkiye. Evde Kal'' diye konuştu.

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