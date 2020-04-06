Koronavirüse yakalanlar bir daha yakalanır mı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı

Koronavirüs ile ilgili en çok merak edilen konuların başında, 'hastalığa yakalanlar bir daha yakalanır mı' sorusu geliyor. Hastaların virüse karşı antikor oluşturduğunu belirten uzmanlar, salgını atlatanların bir daha yakalanmayacağını belirtiyor.

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Koronavirüs ile ilgili tıp dünyası birçok ülkede bilimsel çalışmalara imza atıyor, tedavi yöntemlerini arıyor. Hastalığın yoğun görüldüğü ülkelerin açıkladığı her veri ise bu açıdan önem kazandı.Koronavirüsün seyrini etkileyecek konuların başında ise 'Hastalığı geçirenler bağışıklık kazanıyor mu?' sorusu geliyor.

Değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Çin'den gelen veriler baz alındığında bu hastalığa yakalananların bir daha yakalanmadığı yönünde" dedi.

Salgını geçirenlerde bağışıklık oluşturuyor

Salgının bulaştığı kişilerde bağışıklık oluştuğunun altını çizen Özlü, "Biz bu hastalığı geçirip iyileşen kişilerden aldığımız plazmayı hastalığı geçirmekte olan hastalara verip, onları tedavi ediyoruz. Hastalığı geçiren kişiler, virüse karşı antikor oluşturuyorlar. Bu antikorlar ise bu hasta kişilere verildiğinde onu iyileştiriyor. Bunlar yeni bilgiler. Zaman içerisinde bağışıklık ne kadar korur, güçlü bir bağışıklık mı? Bunları zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık kazanmak nedir?

Bağışıklık; insan ya da hayvan bedenine giren mikroorganizmalara (virüs, bakteri) ve yabancı maddelere karşı doğal ya da sonradan kazanılan koruma mekanizmasıdır. Yani vücudumuzun bize zarar verecek olan virüslere karşı olan direncidir. Hastalık üreten virüs ve bakterilere karşı bedenin kendini doğal olarak korumasıdır. Bağışıklık sisteminin aynı zamanda kanser hücrelerine karşı beden savunmasında önemli olduğu saptandı.