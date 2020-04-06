HABER /  YEREL

Kahramanmaraş'ta 14 yaşında kızıyla sokağa çıktı tehditler savurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşlar, koronavirüs (kovid-19) tedbirlerine uymamakta ısrarcı davranıyor. Polisin uyarısına karşın kızıyla dışarı çıkan N.E. isimli şahıs, polis ekiplerine gezeceğim diyerek çıkıştı. N.E., ekipler cezai işlem uygularken işini yapan gazetecileri de tehdit etti.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da "Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek" dedi.  Polislerin, "Evinizin yakınında kitapçı yok muydu?" sorusu üzerine de olmadığını söyledi.

'Bunu haberlerde göreyim bakın neler oluyor' dedi

N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse yakalanlar bir daha yakalanır mı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Ekrem İmamoğlu duyurdu İBB'de koronavirüsten ikinci ölüm
Adalet bakanı açıkladı 12 hakim ve savcı ile 50 personel koronavirüse yakalandı
Avrupa'da maske savaşları başladı Türkiye ise bedava dağıtıyor
Fenerbahçe'de Caner Erkin Gökhan Gönül bombası
Dünya'da Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de immum plazma tedavisi yapıldı haberler iyi
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş'ten Koronavirüs yorumu: Kazanan biz olacağız
Askerlik süresi uzatıldı mı 2020 9 aya mı çıktı son haberler
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı
Ordu'da kör kurşunla eşini öldürdü bir kez daha silahla oyun olmaz dedirtti
Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı nedir?
EBA giriş saatleri lise 10.11 sınıflar saat kaçta girebilir?
Yorumlar 2 yorum