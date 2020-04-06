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Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

Eskişehirspor, eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapamazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

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Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

Boffin'e 430 bin Euro ve oluşan faiz oranının ödenmesi gerekiyor.
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

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