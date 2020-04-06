Aracı olanları üzecek gelişme! Benzine 15 kuruş zam

EPGİS, benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

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Benzine en son cumartesi günü 20 kuruş zam gelmişti. Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sabit kalmıyor ve sürekli değişiklik gösteriyor.

15 kuruş zam

Aracı olanları üzecek haber EPGİS'den (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) geldi. EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.