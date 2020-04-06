HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler! Artık zorunlu oldu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını için yeni tedbirler aldı. Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi. 

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cerrahi maske takmaları zorunlu

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse yakalanlar bir daha yakalanır mı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Ekrem İmamoğlu duyurdu İBB'de koronavirüsten ikinci ölüm
Adalet Bakanı açıkladı 12 hakim ve savcı ile 50 personel koronavirüse yakalandı
Avrupa'da maske savaşları başladı Türkiye ise bedava dağıtıyor
Fenerbahçe'de Caner Erkin Gökhan Gönül bombası
Dünya'da Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de immum plazma tedavisi yapıldı haberler iyi
ÖNCEKİ HABERLER
Işıl Reçber: Her şeyi yarım yaşıyorum aslında
45 yaşındaki İngiliz kadın 22. çocuğunu doğurdu
Kırıkkale'de kaçak maske üretenlerin mesleği şaşırttı
Açık Kapı yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır?
Teknoloji devi Apple sağlık çalışanları için 1 milyon maske üretecek
PTT maske ücretsiz kimler alabiliyor ePttAVM başvuru ekranı
Yorumlar 4 yorum