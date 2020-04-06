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Fenerbahçe'de 3 isim satılık! Rekor gelir bekleniyor

Fenerbahçe fiyatını bulan tüm futbolcuları için masaya oturmaya hazır. Ekonomik sıkıntı içinde olan sarı-lacivertliler, en ciddi kazancı Vedat Muriqi’ten bekliyor.

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Bir yandan Finansal Fair Play'le boğuşan diğer yandan Koronavirüs nedeniyle ekonomisi iyice çöken Fenerbahçe, radikal kararlar alacak.

Sarı-lacivertliler yeni planlarını satış üzerine yapıyor. Yönetim yeni dönemde elini güçlendirmek ve dar boğazdan çıkmak için fiyatını bulan tüm futbolcular için masaya oturmaya kararlı.

Ozan 12, Vedat 35, Zajc ise 8
Sezon başında Rizespor'dan alınan Vedat Muriqi için Koronavirüs öncesi İngiltere'den ciddi teklifler vardı. Yeni düzen sonrası teklifler devam eder mi bilinmez ama Vedat başta olmak üzere Ozan Tufan ve Miha Zajc yönetimin yüksek gelir beklediği isimler. Ozan için 12, Zajc için 8 milyon Euro gelir bekleniyor. Kosovalı golcü için düşünülen rakam ise dünyanın yaşadığı krizden önce 35 milyon Euro'ydu.

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