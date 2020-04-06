Apple iPhone 11'in fiyatını düşürdü benzer adımı Samsung da atabilir

Dünya'da koronavirüsün (kovid-19) ekonomik yönde etkilediği teknoloji firmalarının başını Apple, Samsung gibi dev firmalar çekiyor. Son olarak Apple, güncel modeli iPhone 11'in fiyatını Çin'de aşağı çekmeye başladı. Bu durum Android destekli firmaların fiyatlarına da yansıyabilir.

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Akıllı telefon satışlarında yaşanan büyük gerileme, firmaları da bu konuda yeni adımlar atmaya yöneltiyor. iPhone satışları ile ilgili devam eden olumsuzlukları belirli ölçüde toparlamak isteyen Apple, iPhone 11 fiyatı ile ilgili önemli düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu adımlar Android işletim sistemli telefon firmalarında da görünecek gibi duruyor.

iPhone 11 modellerinde fiyatlar aşağı çekildi

Yeni açıklanan bilgilere göre Apple, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin‘deki iPhone 11 fiyatlarını yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarla aşağı yönlü olarak güncelledi. Bu fiyat değişikliği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin üçünde de geçerliliğini koruyor.

Yaşanan bu yeni gelişmeden sonra ise iki farklı soru ortaya çıkıyor. Bunlardan biri Apple’ın bu fiyat değişikliğini diğer ülkelerde de uygulayıp uygulamayacağı ve Android üreticilerinin de Apple’ı takip edip etmeyecekleri.

Android telefonlarda da düşüş yaşanabilir

Son gelen veriler baz alındığında global akıllı telefon satışlarının yaklaşık olarak yüzde 50 oranında düştüğünü söylemek mümkün olabiliyor. Dolayısı ile bu durum sadece Apple’ın önlem almasını değil, tüm diğer rekabetçi isimlerin de önlem alması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Nitekim başta Xiaomi ve Google olmak üzere Android işletim sistemli akıllı telefonlarda da fiyatların geriye doğru güncellenmesi bekleniyor.

Samsung da fiyatları aşağı çekecek gibi duruyor

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S10 satışları tarafındaki düşüşler de beklenenden çok daha fazla gibi görünüyor. Nitekim Galaxy S10 ve Galaxy S20 fiyatı konusunda da Samsung’un Apple ile benzer bir adım atması gündeme gelebilir. 5G destekli akıllı telefon modellerinde de benzer bir durumun söz konusu olması bekleniyor.