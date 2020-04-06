HABER /  DÜNYA

Koronavirüs bitmeden yeni bir felaket haberi daha! Türkiye'yi ilgilendiriyor

Dünya koronavirüs felaketiyle boğuşurken, bir kötü haber de Çernobil'den geldi.... Bir dönem Türkiye'de de kanserin artmasına neden olan Çernobil'den kötü haber geldi. Bölgede çıkan orman yangını nedeniyle radyasyon seviyesi 16 kat arttı...

Abone ol

Ukrayna'dan yapılan bir açıklama, Çernobil yakınlarında meydana gelen bir orman yangını sonrasında bölgede radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını ortaya çıkardı. Ukrayna Devleti Ekolojik Denetim Servisi Başkanı Igor Firsov, bir açıklama yaparak “kötü haber” verdi…

Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Firsov, “Kötü haberlerim var. Ateşin merkezinde radyasyon seviyesi normalin üstünde” dedi.

Firsov’un paylaştığı bir videoda Çernobil yakınlarındaki bölgede Geiger seviyesine göre radyasyon seviyesinin 16 katı fazla olduğu belirtildi. Ukraynalı yetkili, 100 bölgedeki 100 hektarlık alanın yandığını ve iki uçak, bir helikopter ve 100 itfaiye erinin duruma müdahale ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de 3 isim satılık! Rekor gelir bekleniyor
Aracı olanları üzecek gelişme! Benzine 15 kuruş zam
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler! Artık zorunlu oldu
Koronavirüse yakalanlar bir daha yakalanır mı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Ekrem İmamoğlu duyurdu İBB'de koronavirüsten ikinci ölüm
Adalet Bakanı açıkladı 12 hakim ve savcı ile 50 personel koronavirüse yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Kongo'dan üniversite okumaya geldi kaçak kazıda yakalandı
Faik Öztrak'tan bağış kampanyalarının yasaklanmasına ilişkin açıklama
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
İletişim Başkanlığı'ndan Covid-19'a karşı mücadelede uluslararası işbirliği konferansı
Niğde'de koronavirüs şüphelisi hastaneden firar etti sokaktan çıktı
Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı nedir?
Yorumlar 1 yorum