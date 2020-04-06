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Sözleşmeli Er alımına ilişkin önemli duyuru

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımına ilişkin duyurusunda, başvuruların ikinci seçim aşamasının ertelendiğini duyurdu.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 Sözleşmeli Er alımında, başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

''15 gün öncesinden duyurulacaktır''
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." denildi. 

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