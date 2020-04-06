Hepsiburada 5 bin kişiyi işe alacak CEO konuştu

TÜRKİYE'de online alışveriş denilince akıllara gelen ilk isimlerden Hepsiburada 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Öte yandan hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, koronavirüsün yarattığı sorunlara ilişkin ek çözümler ürettiklerini niteledi.

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Online alışverişin merkezlerinden Hepsiburada işe alım için yeni bir atılım yaptı. Şirket, Gebze Akıllı Operasyon Merkezi, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress Cebindeki Market birimlerindeki operasyon ve dağıtım ağında görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı’na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek olan Hepsiburada’nın, ek istihdamıyla operasyon ve dağıtım alanındaki toplam çalışan sayısı 7.500’e yükselecek.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ şunları söyledi:

Bu zorlu dönemde, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için, ekstra çözümler üretmeye de özen gösteriyoruz. Örneğin, son dönemde, Hepsiexpress ile hizmet ağımızı genişleterek taze gıda, sebze, meyve, süt, et, balık gibi tüm günlük süpermarket ihtiyaçlarını müşterilerimizin kapılarına tercih ettikleri saat aralıklarında teslim etmeye başladık.

Düzenli olarak yürüttüğümüz kampanyaların yanı sıra, müşterilerimizin rahatlıkla tüm alışverişlerini yapabilmeleri için, anında online tüketici kredisi ve çoklu kredi kartı ile ödeme kolaylığı gibi finansal çözümleri de sunmaya devam ediyoruz. Ülke olarak COVID-19 salgınıyla mücadele verdiğimiz bu dönemde, T.C. Sağlık Bakanlığı’mızın rehberliği doğrultusunda, önce hijyen ve sağlık bakış açısıyla hareket ediyoruz.

"Hijyen kurallarına uyuluyor"

Emirdağ açıklamasında hijyen önlemlerine de değindi. Akıllı Operasyon Merkezi’ne gelen her ürünün detaylı bir şekilde sterilize edildiği belirtildi. Siparişler gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipler tarafından paketleniyor. Tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor.