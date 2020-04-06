TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan vatandaşlara 23 Nisan çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşları 23 Nisan'ı evlerinden kutlamaları için çağrıda bulundu.

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Koronavirüs salgını 23 Nisan etkinliklerine de yansıdı. Salgın riskine karşı bu yılki 23 Nisan kutlamaları toplu kutlanmayacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." ifadesini kullandı.