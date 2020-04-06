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Ronaldinho’dan ailesine videolu mesaj

Demirören Haber Ajansı

Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay’da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho 8 Mart'tan sonra ilk kez hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi.

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Paraguay’da sınırdan kaçak geçme suçundan gözaltında bulunan efsane futbolcu Ronaldinho, görüntülü mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.

Brezilya’dan Paraguay’a sahte pasaportla kaçak geçiş yaptığı için gözaltına alınan efsane futbolcu Ronaldinho, tutuklu bulunduğu hapishaneden ailesine görüntülü mesaj yolladı.

Ailesine iyi olduğunu bildirdi
Hapishanedeki hücresinden çektiği görüntüde ailesine iyi olduğunu bildirdi. Yıldız futbolcu, sahte pasaportla Paraguay’a kaçak geçtiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.   

 

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