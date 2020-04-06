ABD'de korkunç bilanço! İşte son ölü sayısı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 285 bini aştı.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 285 bin 285'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 70 bin 344 kişi öldü ve 271 bin 870 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 331, Hong Kong'da 4, İtalya'da 15 bin 887, İspanya'da 13 bin 55, ABD'de 9 bin 620, Fransa'da 8 bin 78, İngiltere'de 4 bin 934, İran'da 3 bin 739, Hollanda'da 1766, Belçika'da 1632, Almanya'da 1584, İsviçre'de 734, Türkiye'de 574, Brezilya'da 487, İsveç'te 401, Portekiz'de 311, Kanada'da 280, Avusturya'da 220, Endonezya'da 209, Danimarka'da 187, Güney Kore'de 186, Ekvador'da 180, Filipinler'de 163, İrlanda'da 158, Romanya'da 157, Cezayir'de 152, Hindistan'da 118, Polonya'da 98, Japonya'da 96, Meksika'da 94, Peru'da 83, Dominik Cumhuriyeti'nde 82, Mısır'da 78, Norveç'te 73, Yunanistan'da 73, Çekya'da 72, Fas'ta 71, Malezya'da 62, Irak'ta 61, Panama'da 54, İsrail'de 51, Sırbistan'da 51 ve Pakistan'da 50 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 336 bin 851, İspanya 135 bin 32, İtalya 124 bin 948, Almanya 100 bin 132, Fransa 92 bin 829, Çin ana karası 81 bin 708, İran 60 bin 500, İngiltere 47 bin 806, Türkiye 27 bin 69, İsviçre 21 bin 282, Belçika 20 bin 814, Hollanda 17 bin 851, Kanada 15 bin 512, Avusturya 12 bin 109, Portekiz 11 bin 730, Brezilya 11 bin 281, Güney Kore 10 bin 284, İsrail 8 bin 611, İsveç 6 bin 830, Rusya 6 bin 343, Avustralya 5 bin 795, Norveç 5 bin 760, İrlanda 4 bin 994, Danimarka 4 bin 647, Çekya 4 bin 591, Şili 4 bin 471, Japonya 4 bin 366, Hindistan 4 bin 314, Polonya 4 bin 201, Romanya 4 bin 57, Malezya 3 bin 793, Filipinler 3 bin 660, Ekvator 3 bin 646, Pakistan 3 bin 277, Lüksemburg 2 bin 804, Endonezya 2 bin 491, Suudi Arabistan 2 bin 463, Peru 2 bin 881, Tayland 2 bin 220, Finlandiya 2 bin 176, Meksika 2 bin 143, Panama 1998, Sırbistan 1908, Birleşik Arap Emirlikleri 1799, Dominik Cumhuriyeti 1745, Yunanistan 1735, Güney Afrika Cumhuriyeti 1635, Katar 1604, Arjantin 1554, İzlanda 1486, Kolombiya 1485, Cezayir 1320, Ukrayna 1319, Singapur 1309, Hırvatistan 1182, Mısır 1173, Fas 113, Estonya 1108, Yeni Zelanda 1106, Slovenya 1021."