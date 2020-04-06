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Koronavirüsle ilgili yeni iddiayı profesör Ian Lipkin açıkladı

Koronavirüsün Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında ortaya çıktığı kabul ediliyordu. ABD’de yapılan iki araştırmaya göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü.

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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti, vaka sayısı ise 1 milyon 280 bini aştı. 

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk defa görüldüğü düşünülen  corona virüs için iki ABD’li araştırmacı tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre virüs bilinenden daha önce de vardı.

Virüs daha önce vardı iddiası

Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmada da benzer bir teoriye yer verildi. Araştırmada insanların farkında olmadan yıllarca virüsle birlikte yaşamış olabileceğine dikkat çekildi.

Columbia Mailman Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji Profesörü Ian Lipkin CNN'e verdiği röportajda, “Corona virüsün  bir süre insanlarda dolaştığını düşünüyorum. Bunu tam olarak bilemeyiz aylarca hatta yıllarca önce olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

Virüs insanlara daha fazla adapte oldu

Zoological Society of London (ZSL)’de veteriner epidemiyolog Andrew Cunnigham, “Bildiğimiz farklı tip corona virüslerin keşfedilmeden on yıllar önce ortaya çıkmış olduğu defalarca kanıtlandı. Yeni tip corona virüsün de insanlara buluşmadan önce bazı uyarlamaları vardı, fakat zamanla insanlara daha fazla adapte oldu ve bulaşıcılık yeteneği arttı” açıklamasını yaptı.

Salgın tek seferlik değil

Diğer taraftan Cunningham salgının tek seferlik olmayacağını sözlerine ekleyerek, “ Yeni tip corona virüse karşı bir aşı geliştirmeliyiz, çünkü bu virüs insan popülasyonunda endemik olacak, yeniden ortaya çıkacak” uyarısını yaptı.

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