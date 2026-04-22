İran müzakere için tek bir şart sundu, resti çekti! Çatışmalar başlarsa...

ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi süresiz uzatırken, İran ise ABD'nin ateşkesi saldırı için uzattığını belirtip müzakere masasına tekrar dönmek için şartını açıkladı. İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Hürmüz ablukası kalkınca görüşmelerin yeniden başlayabileceğini vurgularken İran Devrim Muhafızlarından tarihi rest geldi. Yapılan açıklamada "Çatışmalar yeniden başlarsa düşmana ezici darbeler indireceğiz" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi süresiz uzatma kararı Orta Doğu’da tansiyonu düşürmek yerine yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Washington yönetimi müzakerelere zaman kazandırmayı hedeflediğini açıklarken, Tahran yönetimi kararı “yeni saldırı hazırlığı” olarak yorumladı.

Trump: Ateşkes müzakereler sonuçlanana kadar sürecek

Trump, İran’ın ateşkes önerisini sunana ve görüşmeler sonuçlanana kadar ateşkesin süresiz olarak uzatıldığını duyurdu. Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdüreceklerini belirten Trump, orduya da her açıdan hazır olmaları talimatını verdi. Ateşkes kararında Pakistan’ın etkili olduğunu vurgulayan Trump’a, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de teşekkür etti.

İran: Bu bir saldırı hazırlığı

İran cephesinden ise sert açıklamalar peş peşe geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ateşkesin uzatılmasını “İran’a yeni saldırı için zaman kazanma” olarak değerlendirdi. Muhammedi, “Hürmüz ablukasının sürmesi bombardımandan farksız, askeri karşılık verilmesi gerekiyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de limanlara yönelik ablukanın savaş anlamına geldiğini belirterek, bunun ateşkes ihlali olduğunu ifade etti. Muhammedi ayrıca ABD’nin savaşı kaybettiğini ve kaybeden tarafın şartları belirleyemeyeceğini savundu.

Müzakere için şart: Hürmüz ablukası kalksın

İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, müzakere sürecine dönüş için Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tahran yönetimi, bu şart sağlanmadan masaya dönmeye sıcak bakmıyor.

Devrim muhafızlarından rest

İran Devrim Muhafızları ise ABD’ye açık bir uyarı gönderdi. Yapılan açıklamada, “Elimiz tetikte, saldırı olursa önceden belirlenmiş hedefleri daha sert vururuz” denildi. Açıklamada ayrıca çatışmaların yeniden başlaması halinde düşmana ezici darbeler indirileceği vurgulandı.

Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerine de mesaj vererek, ABD üslerinin İran’a saldırıda kullanılması durumunda bu ülkelerin petrol üretiminin hedef alınacağını belirtti.

Bölgede gerilim yükseliyor

Taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar, ateşkesin sahada ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda soru işaretlerini artırdı. Diplomasi trafiği devam ederken, bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanma ihtimali güçleniyor.