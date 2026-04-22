BIST 14.375
DOLAR 44,93
EURO 52,79
ALTIN 6.883,75
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü.

Abone ol

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini" savundu.

İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.

Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.

